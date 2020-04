Coloriage d’œuvres de grands artistes peintres

* Parce qu’il est parfois difficile de trouver les mots pour aborder avec ses enfants le délicat sujet du Covid-19, l’équipe de la médiathèque vous propose quelques pistes pour vous aider.



Des informations claires et actualisées :

. Le P’tit libé est un journal destiné aux enfants qui propose de retrouver chaque jour, de nouvelles informations concernant l'épidémie, le confinement, ainsi que de nombreuses activités pour s’occuper.

. Une histoire à lire ensemble

Plus d’une cinquantaine d’organisations actives dans le secteur humanitaire se sont associées pour publier Mon héroïne c’est toi un livre destiné à aider les enfants à comprendre le COVID-19 et à y faire face.

Cet ouvrage s’adresse avant tout aux enfants de 6 à 11 ans et explique, en s’aidant d’Ario, une créature fantastique, comment les enfants peuvent se protéger et protéger leurs proches et leurs amis du coronavirus et comment ils peuvent appréhender au mieux cette réalité nouvelle.

* Une meilleure gestion du stress :

La méditation n'est pas qu'une affaire d'adultes : les enfants aussi peuvent s'y exercer

Calme et attentif comme une grenouille 🐸 est un ouvrage que vous pouvez trouver à la médiathèque et qui propose des solutions pour aider les enfants de 5 à 12 ans à mieux se concentrer, canaliser leur attention et gérer toutes sortes de situations stressantes.

Retrouvez certains des exercices proposés dans une vidéo simple et apaisante, mise à disposition par les Éditions Les Arènes.

* La plateforme de streaming Madelen de l'INA vous propose un accès illimité et gratuit pendant 3 mois de contenus variés dont vous apprécierez la richesse : des séries, fictions, documentaires, pièces de théâtre, concerts, émissions cultes ... Il vout suffit d'aller sur madelen.ina.fr et de vous abonner.

